O Grupo sindical pró Lula da região fez este domingo sua primeira reunião. Com a presença da presidente do PT de Americana Lurdinha Ginetti e do advogado Tiago Beroco, o grupo esteve na sub sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Americana.

Houve Plenária de lançamento do Fórum Sindical e Popular de apoio às pré candidaturas Lula/Haddad e França, com a participação de movimentos populares, sindicatos e representantes do PT, PCdoB e PSB de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e também de militantes de Paulínia e Iracemápolis.

à todos os envolvidos.