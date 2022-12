O grupo de samba e pagode de Americana, o NewSamba, organizou, neste sábado, uma ação beneficente no bairro Guanabara. Um jogo de futebol que reuniu diversos craques, além da atuação em campo dos músicos.

O jogo aconteceu entre times de Americana e de São Paulo com a presença de ex-jogadores profissionais e o principal objetivo do encontro foi a arrecadação de alimentos para doação à famílias carentes do município. Nomes como Caio Matheus, do São Paulo, Diego Macedo, ex-Corinthians, Macedo, campeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo, Angelo Foroni, ídolo da torcida da Ponte Preta e Guarani e Gregory Hermanos, do Olympiacos da Grécia estiveram presentes no evento. Fábio Miudinho, considerado um dos melhores pandeiristas do mundo, integrante da banda Ferrugem, também prestigiou a apresentação do grupo americanense.

O evento teve porco no rolete, cachorro quente, refrigerante, churrasco, brinquedos para as crianças e mais atividades.

“Nós prezamos por esse tipo de evento pois acreditamos na força da coletividade, da ajuda mútua. Ajudar quem precisa engrandece nosso sentimento de viver em sociedade”, disse Juliano Santos, integrante do grupo.

MÚSICA DA COPA. Em novembro, o NewSamba foi o primeiro grupo a lançar uma música da Copa do Mundo. O single “Terra do Futebol”, gravado em uma comunidade de Campinas, bateu mais de 150 mil visualizações no youtube.