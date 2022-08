O grupo de samba e pagode de Americana NewSamba é uma das atrações na comemoração do aniversário da cidade.

Americana completa neste sábado 147 anos e diversas apresentações estão previstas ao longo do dia.

O grupo estará no palco este sábado (27). As apresentações começam a partir das 14h na praça Comendador Müller, no Centro, e o encerramento será com o show de Dudu Nobre, às 19h. No local, haverá uma praça de alimentação para o conforto dos presentes.

“Pra nós é uma satisfação enorme fazer parte da comemoração dos 147 anos da cidade em que nascemos, crescemos e formamos o NewSamba. Nosso maior prazer é levar o nome de americana pelas cidades onde o NewSamba se apresenta”, disse Juliano Santos, idealizador e integrante do grupo.