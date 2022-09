Um casal morador de um condomínio no bairro Machadinho, em Americana, está fazendo uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento de um cachorrinho da raça pinscher, encontrado dentro do SESI da Avenida Bandeirantes.

Segundo o relato, o animal foi encontrado bastante machucado e provavelmente foi atacado por outro cachorro. Agora, ele está internado após uma fratura na cervical ter sido diagnosticada, o que o impede de andar.

Enquanto o grupo procura pelo tutor, o animal permanece em um lar temporário. A cirurgia tem um custo alto e a tutora aceita qualquer valor como ajuda. A meta é arrecadar R$1300. Até o momento, o valor arrecadado foi de R$497.

Para doar CLIQUE AQUI

Veja o relato:

Eu e meu esposo estávamos chegando em casa no Sábado dia 17/9 por volta da meia noite, ouvimos choro muito alto de cachorro, bem na avenida bandeirantes, voltamos e encontramos um pincher machinho, dentro do Sesi de Americana, estava sangrando o pescoço, ele fechava o olhinhos já sem forças, desfalecendo, meu esposo pulou o portão, uma moça parou o carro e também nos ajudou, enrolamos ele em um pano e levamos imediatamente para o hospital LM de americana, chegando no hospital ele foi atendido rapidamente, estava entrando em choque, foi medicado, foi feito ultrassom pois achávamos que fosse atropelamento e poderia estar com hemorragia, graças a Deus não estava com hemorragia, o médico observou mordida no pescoço de outro animal, foi amparado em tudo que foi preciso, seguiu internado pois o risco de hemorragia entre às 72hs é grande, na madrugada de domingo ficou estável.

Estamos divulgando para achar o dono do pequeno Pincher.

Os gastos na primeira noite, ficou 1.273,00, ele segue internado e não vou conseguir manter ele nesse hospital, como não tinha como arcar com as despesas tive que trazer ele para casa, estou tendo gastos com medicações e se o tratamento alternativo não resolver, aí sim vamos ter que achar um médico para fazer essa cirurgia, pois está com uma fratura na coluna cervical C5 estamos pedindo ajuda com esses custos, peço a colaboração de todos, pois meu amor falou mais alto nesse momento, e não tenho condições de arcar com todos esses custo sozinha, agradeço desde já a todos.

Deus abençoe grandemente!!

Tenho todos comprovantes de todos procedimentos feito, com valores, se quiserem pode entrar em contato comigo no WhatsApp e assim posso tirar todas as dúvidas, aprensentar a nota fiscal, ou se preferir fazer pix também.

19 98876-4849

Obrigado a todos