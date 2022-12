A chapa de Thiago Brochi (sem partido) para disputar a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024 mudou o nome para vice-presidente.

No dia 10, o NM divulgou que Leonora Périco (PDT) seria o nome escolhido, mas, segundo apurado nesta quinta-feira, Leonora abriu mão do cargo “em favor do grupo”.

Agora, o nome que deve ocupar a cadeira caso Thiago Brochi consiga os votos necessários para a vitória é o do vereador Léo da Padaria (PV).

Pouco provável mas ainda pode ter uma reviravolta no caso Brochi antes da eleição, que acontece às 10h desta sexta-feira.

Até o momento, a formação da mesa ficaria com os nomes de Brochi, Léo, Marcos Caetano (PL) e Lucas Leoncine (PSDB).