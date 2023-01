GRU Airport registra mais de 34 milhões de passageiros em 2022

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou cerca de 34,4 milhões de passageiros de janeiro a dezembro de 2022. Neste período, 243.888 voos pousaram e decolaram, incluindo viagens nacionais e internacionais.

Só no mês de dezembro de 2022, a movimentação foi de cerca de 3,3 milhões de passageiros. Neste período, foram registrados 23.183 pousos e decolagens (nacionais e internacionais), sendo que as operações nacionais tiveram uma média de 70.672 passageiros por dia com 551 pousos e decolagens.

Em 2022, o GRU Airport operou para 112 destinos, sendo 52 internacionais e 60 domésticos. Os lugares mais procurados foram: Porto Alegre, Confis, Recife, Buenos Aires, Cidade do Panamá e Santiago do Chile.

Voos internacionais

Os voos internacionais representam 31% do volume total de passageiros transportados em dezembro de 2022. Em relação ao consolidado do ano (janeiro a dezembro), foram 10,8 milhões de passageiros transportados.

