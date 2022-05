A partir da próxima segunda-feira (9), a Secretaria de Saúde de Americana inicia a vacinação contra a gripe para quatro novos públicos. A campanha segue até o dia 3 de junho e a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, das 13h às 15h30.

Além dos idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, que já estavam recebendo a vacina, a partir da próxima segunda-feira as unidades de saúde vão aplicar o imunizante contra a gripe em professores da rede regular de ensino, indígenas, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.

Desde o início da campanha contra a gripe, em 27 de março, a Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 20.224 pessoas contra a gripe. Foram vacinados 15.936 idosos, 3.098 profissionais de saúde, 1.096 crianças, 84 gestantes e dez puérperas.