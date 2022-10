A disputa eleitoral segue a todo vapor e as fake news, também. Por isso, estar bem informado/a é a melhor maneira de se preparar antes de apertar o “confirma” na urna eletrônica. Como você provavelmente vem acompanhando, a desinformação a respeito da Amazônia é um dos pontos que têm chamado a atenção nos últimos dias. Para ajudar, separamos os principais dados sobre desmatamento na maior floresta tropical do mundo.

Entre 2004 e 2012, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na Amazônia caiu 83,5%. Atribuímos esses resultados a uma série de ações colocadas em prática após a criação, já em 2004, do Plano de Ação para Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia (PPCDAm), que envolveu diversos ministérios.

Com a aprovação do Novo Código Florestal, porém, o desmatamento voltou a crescer e oscilou entre leves aumentos e reduções até alcançar a taxa de 7.536 km², sob o governo de Michel Temer. Com a entrada de Jair Bolsonaro na presidência, em 2021 foi atingida a pior marca em 15 anos: 13.038 km².

Olhando para dados do sistema Deter, também do Inpe, setembro de 2022 registrou a maior área com alertas de desmatamento da série histórica para o mês: 1.455 km², um aumento de 48% em relação ao período anterior.