Estar grávida e continuar a rotina de exercícios deixou de ser tabu e se tornou algo comum. O medo de se exercitar e prejudicar o bebe ainda em formação deu lugar a hábitos mais saudáveis e a prática já é recomendada por muitos especialistas. “A mulher que se mantém ativa durante todo o período de gestação têm maior disposição, menos inchaços, dores nas costas e ainda pode prevenir algumas doenças como a diabete gestacional”, explica Marcelo Franco, professor da rede de academias C4 Gym.

É importante ressaltar que para realizar qualquer atividade física é necessário a liberação do médico e o acompanhamento de um profissional. “Cada treino e cada movimento deve ser realizado com máxima segurança, respeitando as condições e o corpo da gestante. Deve-se realizar atividades de intensidade leve a moderada. Exercícios que podem causar traumas como lutas ou outros esportes de contato físico devem ser interrompidos momentaneamente”, comenta Marcelo.

Já os exercícios como caminhada leve, alongamentos e hidroginásticas são mais indicados para aquelas que eram sedentárias antes de engravidar. “São práticas que têm protocolos seguros e podem ser realizadas após o primeiro trimestre e com liberação do médico”, explica o professor da rede C4 Gym.

“Em contrapartida, para as mulheres que mantinham um ritmo de atividades mais frequentes e vigorosas podem/devem continuar sua rotina durante o período gestacional. Lembrando que em qualquer situação, a presença de um profissional da área é essencial, mais do que a modalidade praticada, o acompanhamento assistido é indispensável”, conclui Marcelo.

Sobre a C4 Gym

Administrada por gestores com mais de dez anos no mercado fitness, a C4 Gym é uma marca que tem como proposta manter a essência de academia de bairro, mas com estrutura de grandes redes. Com quatro sócios, a rede, que conta com duas lojas e acaba de inaugurar sua primeira loja conceito, fechou 2021 com faturamento de R$3,1 milhões tem como meta para 2022 expandir as barreiras da Zona Leste da capital paulista e conquistar o Brasil por meio do franchising, dobrar o número de unidades e alcançar um faturamento de R$ 8 milhões.