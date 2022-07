Uma mulher grávida de 6 meses foi encontrada morta em sua residência no bairro Jardim Mirandola, em Americana, na manhã desta sexta-feira.

Segundo informações, o companheiro da mulher declarou que após uma briga, a mulher teria se trancado no quarto e, com uma faca, teria golpeado a si mesma na região do peito e ombro. Ainda segundo ele, após ver a situação, ligou para a irmã da vítima, que acionou o 192 e Polícia Militar.

No local, os socorristas constataram a morte da mulher. O corpo foi levado ao Hospital, na tentativa de salvar a vida do bebê, que também não resistiu.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permanecerá preso até que as investigações indiquem se o ocorrido foi suicídio ou homicídio duplo qualificado.

Segundo a irmã da vítima, o casal era usuário de drogas.

Com informações POLICIAL PADRÃO