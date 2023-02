Com mais de 12 milhões de pessoas e uma região metropolitana que passa dos 20 milhões de habitantes, São Paulo é uma das principais cidades do mundo, com uma economia pulsante e eventos a todo momento. Quem estiver planejando o que fazer terá muitas opções.

Abaixo traremos uma lista de alguns desses eventos que vão acontecer em São Paulo. Já antecipamos que a lista é grande.

Grandes eventos esportivos em São Paulo em 2023

Em uma metrópole tão grande como São Paulo, os grandes eventos esportivos certamente acabam aparecendo na cidade uma hora ou outra.

Competições e esportes de todos os tipos e para todos os gostos são disputados na cidade. Abaixo veremos os mais importantes para 2023:

● Futebol

A paixão nacional em termos de esporte certamente dá as suas caras de forma regular na cidade. Na capital paulista temos três dos maiores clubes do Brasil disputando não só os campeonatos regionais e nacionais, como grandes competições continentais.

Corinthians e Palmeiras disputam, além do Brasileirão e Paulista, a Copa Libertadores da América, com previsão de início da fase de grupos no dia 5 de abril.

O São Paulo disputa o Brasileirão, o Paulista e a Copa Sul-Americana, com previsão de início para março.

● Fórmula 1

Um dos mais icônicos circuitos da Fórmula 1 fica em São Paulo, o autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

A etapa da maior competição automobilística do mundo acontece tradicionalmente no fim do ano, geralmente em novembro, e representa o antepenúltimo GP da temporada. Por muitas vezes o campeonato foi decidido com o resultado do GP brasileiro.

● Fórmula E

Pela primeira vez no Brasil, a modalidade de corridas de carros elétricos é vista com bons olhos pela organização, que espera um bom público na estreia do evento.

O percurso será nas ruas da capital, tendo os arredores do sambódromo do Anhembi e a região da zona norte da capital como palco.

● Corrida internacional de São Silvestre

Um dos mais tradicionais circuitos de corrida do mundo e certamente o mais tradicional do Brasil, a São Silvestre é disputada em São Paulo desde 1925, e com a adição de corredores estrangeiros desde 1975.

Tradicionalmente disputada dia 30 de dezembro, a corrida é disputada nas ruas do centro da capital e tem 15 quilômetros de extensão.

● Outros eventos esportivos

Com dezenas de clubes e organizações, São Paulo tem eventos esportivos para todos os gostos e todos os meses. É de se esperar também torneios de tênis, jogos dos campeonatos estaduais e nacionais de basquete, vôlei e handebol, muitas corridas de rua e mais.

Por isso sempre que você tiver interesse, vale conferir as páginas no Instagram, jornais de bairro e até os sites de federações e confederações para saber o que pode rolar na maior cidade do país.

Grandes eventos culturais em São Paulo em 2023

Se estamos bem servidos de esportes, de cultura então, São Paulo é um polo mundial que exporta e importa eventos de diferentes estilos para praticamente todos, uma inclusão que não tem limites.

Abaixo veremos os eventos que prometem grande público nas áreas de artes, música e diversidade.

● Carnaval

Um dos carnavais mais icônicos do Brasil e que vem crescendo a cada ano na cidade é a folia paulistana. Com o segundo sambódromo mais famoso do país, dezenas das grandes escolas de São Paulo desfilam sua arte de forma sempre magistral.

Além do icônico desfile do Anhembi, São Paulo vem nos últimos anos se consolidando muito com os blocos de rua, que levam para todos os cantos da cidade a folia e a alegria do carnaval, com mais de 170 blocos oficiais e muitos outros que também devem receber milhões de pessoas.

● Lollapalooza Brasil

Já tradicional na agenda paulistana, o festival de música alternativa é um dos mais procurados pelos fãs do Brasil.

Com grandes atrações internacionais como Billie Eilish, Blink 182 e Drake, o festival promete grande público e acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março.

● Virada Cultural

Se o Carnaval é um evento que para o Brasil há décadas e décadas, a Virada Cultural em São Paulo não tem tanto tempo, mas também faz a rotina da capital paulista mudar.

Com palcos por toda a cidade e atrações para todos os gostos e públicos, a Virada entrega cultura e entretenimento de graça para quem quiser assistir. Não deixe de conferir a agenda.

● The Town

Um festival de música que promete muito em São Paulo é o The Town, dos mesmos criadores do já lendário Rock in Rio.

O festival terá sete espaços com cinco palcos espalhados pela cidade e contará com artistas como Foo Fighters, Post Malone, Bruno Mars e Maroon 5.

Serão cinco dias de festival, dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

● 35ª Bienal de São Paulo

A Bienal de São Paulo será realizada entre setembro e dezembro, no seu espaço já tradicional, o pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera. A exposição deste ano terá como proposta curatorial “coreografias do impossível”.

● Primavera Sound

O aclamado festival teve sua primeira edição realizada no Brasil em 2022 e foi um grande sucesso, tendo a confirmação de uma nova edição em 2023.

O festival deve acontecer em outubro, e certamente poderemos esperar grandes nomes da música alternativa novamente nos palcos.

Conclusão

Estes foram apenas alguns dos milhares de eventos que a cidade possui anualmente, vale muito a pena pesquisar e conhecer o que São Paulo oferece para uma lista ainda mais abrangente do que você pode encontrar na terra da garoa.