Após exibir uma tatuagem íntima em homenagem a Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda , de 41 anos, que surpreendeu ao revelar quantos imóveis possui, roubou a cena com decote ousado e derreteu o sertanejo na suas redes sociais nesta sexta-feira (16).

“Noite de show do Mô Rústico!! Foi incrível!!!”, escreveu a influenciadora na legenda. “Minha princesa”, respondeu Zezé Di Camargo, além de publicar um emoticon de coração. Vale lembrar que recentemente o casal fez uma revelação surpreendente sobre os filhos do cantor.

Os seguidores também ficaram encantados com Graciele. “Diva sempre, deu show na escolha do dress, sempre lindíssima”, elogiou uma internauta. “Grace, que arraso é esse menina? Que perfeição, linda!”, comentou outra. “Você arrasou no look”, afirmou uma terceira.

Zezé Di Camargo apoia Simony durante tratamento contra câncer

Aos 46 anos, Simony foi diagnosticada com câncer no intestino e recebeu o apoio de Zezé Di Camargo , após publicar em seu Instagram uma mensagem sobre como está sendo o processo com a doença. “Por aqui tá tudo certo. Um dia de cada vez”, escreveu.

“Lembro da primeira em que te vi. Você no auge do balão Mágico eu peguei um autógrafo pra minha filha que na época ainda era uma criança, Wanessa Camargo. Desde então acompanhei seu sucesso, sua caminhada”, iniciou o sertanejo.