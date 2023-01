do Yahoo.Br- O novo capítulo da briga de Graciele Lacerda e Zilu Godoi teve início por conta da estadia do casal Camargo em Miami. Entenda a polêmica! A longa briga entre Graciele Lacerda e Zilu Godoi, respectivamente, atual e ex-mulher de Zezé Di Camargo, parece ter ganhado um novo capítulo. Tudo começou com a estadia do casal em Miami, onde o cantor apresentou o seu show “Rústico”.

Graciele se mostrou encantada com a cidade americana. “Gente, eu tô apaixonada por Miami. Eu não conheci quase nada, mas eu tô apaixonada. Eu entro no carro e fico babando pela cidade. Quem tem o privilégio de morar aqui tem que dar graças a Deus por isso. É uma delícia”, disse.

Graciele revelou o desejo de comprar um imóvel em Miami. Coincidentemente, Zilu mora na cidade desde 2016. “Como eu tô nesse negócio de investir, tô buscando investir algo pra mim, eu até comentei com o Zezé e ele falou que aqui, sim, vale à pena investir e eu tô pensando seriamente em comprar um cantinho pra mim aqui pra gente poder vir”, revelou.

Nos últimos dias, Graciele revelou a compra de uma bolsa branca da Prada. O modelo é bem semelhante a um que Zilu exibiu nas redes sociais, em 2019.

Esta série de coincidências levou fãs de Zilu a acusarem Graciele de estar copiando o estilo de vida da ex-mulher do sertanejo. “A pessoa vive pra viver sua vida pra viver, tudo que você viveu, é notória a obsessão da pessoa pela sua vida”, disse um fã da empresária.