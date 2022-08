Patrulheiros do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Municipal de Americana, participaram nesta segunda e terça-feira (15 e 16) de um curso de formação e atualização sobre manejo de animais silvestres. As aulas foram ministradas no Parque Ecológico pelo biólogo Guilherme Guidolin Galassi.

Durante a capacitação foram abordados temas sobre manejo e contenção de animais, resgate, destinação e soltura, animais exóticos e silvestres, legislação, instrumentos e técnicas. Participaram da atividade representantes das guardas municipais de Americana, Nova Odessa, São Roque, Valinhos e Capivari.

“O treinamento foi muito proveitoso para ajustar os procedimentos operacionais do GPA, pois possibilitou discussão e reflexão frente à demanda no município com relação ao atendimento de ocorrências com animais silvestres em Americana”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva.

O treinamento também promoveu o entendimento sobre o papel de cada órgão da administração pública e a estrutura existente de defesa e proteção da fauna. “Outro destaque foram as orientações importantes para prevenir acidentes a que os agentes estão expostos nas ocorrências que envolvem animais”, concluiu o comandante.