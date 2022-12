*Danilo Gato é um especialista em investimentos certificado pela ANBIMA e educador financeiro, autor do livro “Aprenda a Investir seu dinheiro”, criador do canal Finanças em Desenho e possui mais de 7 anos de experiência atuando no mercado financeiro com planejamento de proteção financeira para mais de mil famílias e ensinando investidores a investir por conta própria através do seu curso de investimentos, que já conta com centenas de alunos formados e capacitados a administrar seus próprios investimentos. Mais informações @financas_em_desenho no Instagram