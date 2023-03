O governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial autorização para a licitação da obra do TIC (Trem Intercidades), que tem proposta de ligar os quatro cantos do Estado em linha férrea. No texto fica estabelecida concessão de 30 anos a partir do início das operações.

O certame tem concorrência internacional e a previsão é R$ 12,8 bilhões de investimentos.

Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), a publicação do edital será em 31 de março, e o leilão deve acontecer até novembro.

O Trem Intercidades será de média velocidade e o primeiro trecho liga São Paulo até Campinas.

A expectativa do projeto é atender 60 mil passageiros por dia.