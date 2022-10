O debate decisivo na disputa para governador de São Paulo acontece na próxima quinta-feira. Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) passaram para a disputa que marcará o fim do comando do PSDB no Estado depois de 28 anos (desde Mário Covas em 1994).

GLOBO NOITE- O debate acontece na TV Globo e começa por volta das 22h, depois da novela. O petista aposta no debate para reverter a vantagem do candidato do presidente Bolsonaro. No primeiro turno, a diferença entre os dois foi de 7% com Tarcísio abrindo 1,55 milhão de votos.