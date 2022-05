A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Programa Paulista de Capacitação para Exportações, o Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 startups, micro, pequenas e médias empresas, de todas as regiões do estado, interessadas em receber treinamento para acessar o mercado internacional. Os empreendedores têm até 17 de junho para fazer o cadastro pelo site da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade).

De cada cinco empresas que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do término da capacitação. E todas contam com suporte da InvestSP por dois anos após o encerramento do curso, que tem duração de quatro meses. Um dos diferenciais do Exporta SP é que empresários de todos os setores de produção, de serviços e do agronegócio podem participar.

“O Exporta SP é um programa que fortalece o empreendedorismo internacional das micro, pequenas e médias empresas de todo estado. As startups participantes receberão treinamento da InvestSP sobre como acessar o mercado global, adequando preços, plano de negócio, marketing e vendas. Com essa importante iniciativa, apoiamos e impulsionamos a exportação dos empreendedores paulistas”, comentou Marina Bragante, secretária executiva, respondendo pelo expediente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O programa foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e pela InvestSP para fortalecer os negócios de menor porte e a economia paulista como um todo, uma vez que o acesso ao mercado internacional não representa apenas ganho de faturamento, mas também aumenta a competitividade e acelera o desenvolvimento das empresas.

O treinamento aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização de seus produtos e serviços. Questões como inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, plano de negócios, marketing e vendas são abordadas por especialistas da InvestSP e da Fundação Instituto de Administração (FIA).

Uma das etapas mais elogiadas pelos empresários fica por conta das mentorias, os momentos de atendimento individual nos quais se discute, por exemplo, o planejamento para exportação e as necessidades específicas de cada negócio. São quatro mentorias no decorrer do curso, que podem ser agendadas para o dia e o horário mais convenientes para o empreendedor.

O programa já formou 355 empresas e outras 152 se formarão em junho. A maior parte atua nos setores de alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, saúde e vestuário. A seleção dos participantes é feita com base em uma análise da equipe técnica da InvestSP, que leva em conta o nível de maturidade de cada empresa para acessar o mercado internacional. Para mais informações, visite o site da Agência e acesse a seção sobre o Exporta SP. Ou entre em contato com a equipe de promoção de exportações da InvestSP.