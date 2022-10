O preconceito e discriminação, além da patologização, dos corpos gordos, ganha cada dia mais espaço nas discussões sobre inclusão no Brasil. No dia 10 de setembro, é celebrado no país o Dia de Luta Contra a Gordofobia e a plataforma TIM Ads foi ouvir a base de clientes pré-pagos da operadora sobre essas questões. O primeiro dado que chama atenção é que 56% das pessoas, dentre as que se declaram gordas, afirmam já terem sofrido algum tipo de preconceito. Enquanto 82% do mesmo recorte dizem sentir que a discriminação se mantém igual ou vem até aumentando.

A pesquisa teve grande participação dos clientes, com adesão de 249.526 pessoas que voluntariamente toparam responder às perguntas em troca de bônus de internet. Desse total, 18% disseram ser uma pessoa gorda, enquanto 60% afirmaram ter alguém próximo que seja.

Quando questionados sobre o respeito às corporeidades gordas na sociedade, 42% dos que se declararam pessoas gordas afirmam que são respeitadas por todos e, 25%, se sentem respeitados pela maioria. No recorte de quem se declarou como não sendo uma pessoa gorda, 27% acreditam que elas são respeitadas pela maioria da sociedade, enquanto 25% enxergam esse respeito apenas entre os mais próximos.

O levantamento também perguntou sobre o que mais faz falta para a inclusão plena de pessoas gordas na sociedade. A falta de rampas, banheiros e estacionamentos acessíveis foi a resposta de 16%, enquanto outros 14% ainda afirmam que o que mais faz falta são atitudes respeitosas.

Sobre o TIM Ads

O TIM Ads é uma plataforma para levantamentos rápidos a partir da base de 38,9 milhões de clientes pré-pagos da TIM, que os recompensa com bônus de dados e recarga. Trata-se de uma ferramenta de negócios online, com resultados aferidos em pouco tempo, que pode ser usada por clientes corporativos e organizações sociais para estudo de públicos-alvo, inclusive de maneira georreferenciada, a fim de se pesquisar comportamentos, necessidades, desejos e validade de soluções para a sociedade e o mercado.