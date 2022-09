A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba divulgou esta sexta-feira a prisão Roberto Jefferson da Silva, 38, o Gordão, terceiro suspeito detido por envolvimento no assassinato do ganhador da mega-sena, Jonas Lucas Alves Dias. Um quarto homem está foragido. Outros dois participantes foram presos no final de semana passado.

A prisão aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (23) após o criminoso se entregar a polícia acompanhado dos advogados. Silva negou participação no crime, mas ficou detido na carceragem da Delegacia Participativa de Piracicaba.

Na quinta-feira (22), a polícia divulgou imagens de Silva e de Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, 22, conhecido como “Vini”. O último envolvido, está foragido.