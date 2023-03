Google lança Bard, inteligência artificial compete com ChatGPT

O Google acaba de lançar o Bard, inteligência artifical

que veio para competir com o ChatGPT. O novo chatbot de IA estará disponível para um número limitado de usuários nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Outros países e idiomas serão disponibilizados ao longo do tempo, de acordo com executivos do Google.

O lançamento cauteloso é o primeiro esforço público da empresa para competir com a fama do chatbot impulsionado pela OpenAI e Microsoft, e visa demonstrar que o Google é capaz de fornecer tecnologia semelhante. Mas a empresa está adotando uma abordagem muito mais cautelosa do que seus concorrentes, que enfrentam críticas por estarem proliferando uma tecnologia imprevisível e às vezes não confiável.

Gostaria de sugerir uam aspas Luciano Mathias para falar sobre o assunto. O profissional é CCO da TRIO, um hub de produção e criação na Web3. Luciano é especialista em inteligência artifical e Web3. Ele comenta sobre o novo lançamento do Google:

“IA sem dúvida é uma tecnologia profunda e que deve revolucionar as coisas de maneira tão rápida, como jamais vimos.

Tomando em conta que as IAs dobram de tamanho a cada 6 meses, eu ouvi dizer em 3.8 meses no SXSW, os LLM – Large Language Models, tem tomado as mídias de forma também exponencial, se o Google não se mexesse rapidamente, poderia perder espaço para os novos protagonistas como ChatGPT e o Bing.

O Bard é lançado apenas no USA e no UK para testes, o que me parece uma falha, já que o ChatGPT está disponível no mundo todo e com a versão plus para quem quiser.

O Google está implementando algumas barreiras para tentar garantir que as conversas entre os usuários e a IA não saiam do controle (como aconteceu com o Bing- algumas semanas atrás). A empresa disse que limitaria o número de trocas em um diálogo “para tentar manter as interações úteis e dentro do tópico”. No entanto, não limitará o número de chats diários, disse um porta-voz.

Os benefícios são muito semelhantes a outras IAs generativas, a vice-presidente do Google disse que o Bard para aumentar sua produtividade, acelerar suas ideias e alimentar sua curiosidade, escreveram eles. Você pode pedir a Bard para lhe dar dicas para alcançar seus objetivos, explicar a física quântica em termos simples ou estimular sua criatividade. Agora é acompanhar para entender quem vai vencer a “Corrida das IAs Generativas”.”

Ferramenta ‘tech’ que vende carro em 40 minutos

A Vaapty veio para revolucionar o modelo de compra e venda de automóveis utilizando tecnologia inovadora de forma segura e sem burocracia. Em 2022 a empresa cresceu 130% e bateu a marca de 22 mil carros vendidos.

“Saltamos de 17 unidades de franquias para 38 unidades inauguradas no último ano. Esse aumento nos ajudou a alcançar números expressivos no total de vendas de carros usados. Trouxemos uma ferramenta de venda poderosa para quem quer vender um carro”, explica Ycaro Azevedo, CEO da Vaapty.

Ao transformar o seu modelo de negócio em uma franquia, a Vaapty ampliou as vantagens oferecidas aos seus clientes. Com a operação em formato de franquia, a empresa ampliou seu banco de dados e permitiu que seus clientes pudessem vender seus veículos para compradores em todo o país, além de tornar a negociação mais disputada e vantajosa para quem busca um preço justo na negociação.

Com um banco de dados com mais de 15 mil compradores em todo o Brasil, a ferramenta ‘tech’ da Vaapty conseguiu atravessar as barreiras geográficas, obtendo a melhor negociação para a venda do veículo ofertado em um curto prazo de tempo. A Empresa anuncia uma venda quase instantânea, sendo o tempo médio de venda estipulado em 40 minutos pela Vaapty.

Comercializar um carro pode ser uma tarefa desafiadora para muitos proprietários, especialmente quando há muitos outros veículos similares no mercado. Além disso, as negociações com potenciais compradores podem ser desgastantes e exigir habilidades de persuasão e negociação. A falta de transparência sobre o histórico do veículo também pode desencorajar alguns compradores. Outras questões, como a documentação necessária para transferência de propriedade e a realização de reparos necessários antes da venda, também podem apresentar obstáculos.

Ycaro, notou as barreiras presentes no mercado de compra e venda de veículos usados e decidiu criar uma alternativa inovadora, segura e sem burocracia para quem queria negociar um automóvel a preço justo e sem medo. A solução de via dupla também solucionou o problema de empresas que queriam comprar um automóvel nessas mesmas condições.

O empresário explica que criou a Vaapty no intuito de trazer não apenas uma solução, mas também uma nova experiência na hora de vender e comprar um carro.

“Percebia que a venda de um carro era dolorosa para algumas pessoas, com a Vaapty eu consegui mostrar o outro lado, onde a pessoa consegue resolver o problema dela de forma rápida, efetiva e com segurança, entendendo que um carro é um bem material que vai e vem”, explica Ycaro.

O mercado de compra e venda de carros usados no Brasil é expressivo e movimenta bilhões de reais por ano. Segundo dados da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), em 2021 foram comercializados no país mais de 15 milhões de carros usados, o que representa um crescimento de 17,8% em relação ao ano anterior.

