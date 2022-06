Até 2026, o Google distribuirá 500 mil bolsas de estudo para a formação de jovens em áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho. No próximo 14 junho, durante o Google for Brazil, as primeiras 30 mil serão anunciadas para os treinamentos em Suporte de TI, Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos e Design UX. A primeira fase do programa acontece em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. O Google disponibilizará 28 mil bolsas e o CIEE fará a seleção e acompanhamento dos jovens que querem ingressar no mercado de trabalho formal, são estudantes ou recém-formados do ensino médio e de cursos técnicos, aprendizes do CIEE, egressos do Programa de Aprendizagem da instituição e também alunos de cursos superiores. Serão priorizadas pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres e a população de baixa renda.

Os jovens que não estão estudando no momento também poderão se aplicar para as vagas. O processo de inscrição e seleção ocorrerá através do aplicativo do CIEE ONE, e os escolhidos serão acompanhados por uma monitoria exclusiva, que os auxiliará a concluir as certificações. Uma parcela das bolsas será destinada a pessoas que se autodeclaram transexuais, com o objetivo de incentivar a inclusão social e no mercado de trabalho. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), apenas 0,02% desse público está na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental.

Estima-se que 90% da população trans no Brasil tem o mercado informal como fonte de renda e única possibilidade de subsistência. Além da falta de oportunidade, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Todos os cursos foram criados pelo Google e hospedados na plataforma de educação da Coursera. São cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, com certificação, visando o preparo dos estudantes para ingresso em postos de trabalho no campo em constante crescimento profissional da tecnologia.

“Nosso objetivo central é oferecer a esses jovens a oportunidade do desenvolvimento de carreiras de destaque no mercado de tecnologia, possibilitando também transformações sociais e econômicas para os futuros de cada estudante. Os cursos foram preparados pelo Google com o máximo de excelência e estão prontos para contribuir de forma preponderante nesse sentido. E tudo com flexibilidade, acompanhamento monitorado, certificação e on-line, aproveitando, mais uma vez, a internet em iniciativas que podem mudar vidas”, disse Susana Ayarza, diretora de Marketing no Google Brasil. As Certificações Profissionais do Google fazem parte do programa Cresça com o Google, projeto que agrega produtos, plataformas e serviços para ajudar pessoas e negócios a se desenvolverem no mercado profissional. A ideia central é fornecer habilidades digitais práticas e técnicas para ajudar pessoas e negócios a se desenvolverem, inclusive socioeconomicamente. Os cursos serão 100% on-line, com cronograma flexível e duração a depender da disponibilidade do aluno, com 200 horas ou mais, cada um.

Capacitações e certificados

Três dos cursos oferecidos por este programa foram lançados recentemente pelo Google no Brasil (Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos e Design UX). Todos estão abertos ao público em geral, com pagamento de mensalidade da plataforma do Coursera. O curso de Suporte de TI já está no Coursera, em português, desde 2019. Nele, os participantes são capacitados para oferecer suporte na área de tecnologia, de forma remota ou presencial. O treinamento inclui um currículo inovador projetado especialmente para preparar os participantes para funções de nível básico.

Através de uma mistura de palestras em vídeo, questionários, laboratórios e widgets práticos, o programa apresentará soluções de problemas e atendimento ao cliente, redes, sistemas operacionais, administração de sistemas e segurança. O conteúdo do Certificado Profissional de Suporte em TI do Google está sob a Licença Internacional de Atribuição 4.0 da Creative Commons.

Os novos cursos seguem padrão similar em relação às atividades distribuídas ao longo de cada treinamento, sempre adaptadas ao que for mais efetivo para os diferentes objetivos e temas trabalhados. Em Análise de Dados, por exemplo, os participantes terão uma capacitação voltada exclusivamente para a coleta e o gerenciamento de informações que possam alimentar análises e subsidiar as tomadas de decisão. Essa habilidade profissional tem sido fundamental para o mercado privado e para os órgãos públicos, que buscam mais estratégia para cada novo passo.

Os formados em Gestão de Projetos, por outro lado, estarão preparados para definir planos, gerenciar pessoas e promover mudanças considerando riscos durante os processos de entrega de produtos, serviços e outros resultados em uma organização. E os inscritos em UX Design estudarão a interação de usuários em sites, aplicativos e com objetos físicos, para tornar essas experiências mais úteis, agradáveis e acessíveis, outra demanda crescente em empresas de diversos ramos.

Os cursos foram construídos para atender à demanda imediata de quem procura por emprego em áreas de alta demanda no mercado de tecnologia. Objetivas e dinâmicas, as capacitações procuram preparar os participantes para o início imediato em vagas de entrada no mercado de trabalho que exigem as habilidades estudadas. Além disso, são orientados em nível profissional, foram criados por especialistas do Google e deixam os currículos ainda mais competitivos.

Vale destacar que 75% dos alunos que obtêm esses Certificados do Google nos Estados Unidos relataram uma melhora em suas carreiras dentro de um intervalo de 6 meses após a obtenção da certificação.