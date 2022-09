A Goodyear, fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação, há mais de 100 anos no Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Goodyear 2023. O programa é destinado a estudantes que estejam no penúltimo ano da graduação no primeiro semestre de 2023 nas áreas de humanas e exatas.

Os futuros estagiários terão oportunidade de desenvolver competências por meio da criação de projetos, participação em treinamentos e serão expostos a aprendizados variados. Cabe observar que, além do talento, a empresa valoriza a diversidade, pois são as diferenças e semelhanças que, juntas, formam grandes equipes.

Os aprovados iniciarão suas jornadas em março de 2023 e devem ter disponibilidade para trabalhar, em São Paulo (SP), Americana (SP) ou Santa Bárbara D’Oeste (SP), 6 horas diárias (30 horas semanais), durante os dois anos de contrato. O programa contempla diversas vagas em áreas como Finanças, Engenharia, Jurídico, Manufatura, Recursos Humanos, Supply Chain, Vendas, Comunicação e Marketing.

Além da bolsa-auxílio é compatível com o mercado, a empresa oferece aos estagiários benefícios como Programa de assistência aos associados, vale-transporte, convênio para desconto em medicamentos, Gympass, acesso a produtos com desconto, plano médico e odontológico e seguro de vida.

Prazo de inscrição: 23/09

Site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/goodyear/