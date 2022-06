O Procon de Americana alerta todos que registraram reclamação neste Órgão contra instituições bancárias, para um novo golpe em nome do Órgão de Proteção Municipal.

Através de aplicativo de mensagens WhatsApp, número 19 97102-2018, o impostor com os dados do consumidor – que de fato registrou reclamação – solicita a devolução do depósito relativo a um empréstimo indevido por meio do pagamento de um boleto.

Assim, o consumidor que recebeu dinheiro mediante um empréstimo que não solicitou, acaba por repassar a quantia para um terceiro de má-fé, que de posse das informações sigilosas vazadas pela instituição financeira que fez o empréstimo, induz o consumidor a pensar que se trata de orientação do Procon, o que é não é verdade.

O Órgão informa que não entra em contato por WhatsApp e nem envia boletos

Caso alguém receba esta mensagem, não efetue qualquer pagamento, procure a Unidade do Procon e, se possível, registre um boletim de ocorrência.

O Procon de Americana fica localizado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Telefone 19 3475-9008.