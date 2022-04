Uma quadrilha de estelionatários que aplicavam golpes em clientes de agências bancárias na Av. Cillos foi detida pela GAMA no início da tarde desta terça-feira.

Segundo informações da Gama, a guarda de Indaiatuba informou a inteligência da corporação de Americana que uma mulher havia sido vítima de estelionato em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal naquela cidade. Os bandidos teriam levado um cartão bancário e feito saques. Informaram, ainda, que seriam quatro indivíduos em dois veículos.

Diante disso, as informações foram cadastradas na muralha digital e às 11h15 um Onix e um Logan entraram na cidade de Americana, sendo constatado que tratava-se dos indivíduos em questão.

Com as informações, os patrulheiros iniciaram buscas nos bancos e na Rua das Nogueiras se depararam com os dois veículos estacionados e os quatro indivíduos. Ao avistarem os guardas, o quarteto fugiu a pé, porém todos foram detidos. Com eles foram localizados cartões bancários com diversos nomes, uma máquina de cartão débito/crédito, dois crachás do Banco Bradesco com nome falso, dinheiro e documentos.

Todos os objetos, os veículos e os indivíduos foram encaminhados à Polícia Federal, onde a ocorrência foi apresentada.