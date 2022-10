Dois homens foram detidos ao tentar aplicar o golpe do bilhete premiado em um idoso no Centro de Americana no final da manhã da segunda-feira (3). Segundo a Guarda Municipal, houve um alerta do videomonitoramento sobre um carro usado em um possível crime na região do Antônio Zanaga. De acordo com o alerta, o veículo seguia em direção ao Centro da cidade.

A equipe que acompanhava o caso visualizou um idoso sair do veículo e entrar em uma agência bancária. A ordem foi para que um patrulheiro verificasse a situação. Ele entrou no banco e conversou com o idoso. Este contou que estava tentando sacar R$ 1 mil para entregar a dois homens que ofereceram uma ‘recompensa’ relacionada a um bilhete premiado.

A Guarda percebeu a tentativa de golpe e deteve a dupla no carro junto com um bilhete de loteria. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil de Americana e ficou presa pela tentativa de estelionato.