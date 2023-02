Golf bate, pega fogo e motorista morre queimado

Um homem morreu carbonizado após bater seu VW Golf

na noite desta quarta-feira (15), em um acidente ocorrido por volta das 23h10, no km 133 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O acidente aconteceu na altura do Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste. Os PMs Delzari e Buzatto foram solicitados para atender a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo incendiado.

No local constataram que o condutor de um Golf, cor preta, placas de Limeira, perdeu o controle do veículo e após se chocar contra uma placa de sinalização e uma árvore, o veículo se incendiou. O corpo da vítima já se encontrava carbonizado dentro do carro e não pode ser identificado.

LEIA MAIS Strikes e 3 motociclistas feridos em Americana

Após os trabalhos da Polícia Técnica no local, o corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal de Americana-IML e o veículo foi removido pela Policia Rodoviaria ao pátio do DR em Americana.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente e óbito.