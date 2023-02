Golden Retriever: 1 das raças mais populares do mundo

Uma das raças de cachorro mais amadas do Brasil é o Golden Retriever.

Conhecidos por serem dóceis, carinhosos e por conquistarem uma ótima relação com crianças, idosos e outros animais de estimação, os Goldens têm se tornado cada vez mais populares.

Com seu temperamento tranquilo e vontade de agradar, o Golden Retriever é ideal para ser um companheiro de toda a família. No entanto, é importante encontrar um criador responsável, que preze pela saúde e corretas características da raça, a fim de prevenir casos de Goldens com comportamentos indesejados, já que a raça é conhecida por ser extremamente ativa e enérgica.

Fundado desde 2014, com uma criação especializada nesta raça, o Canil Vougans Goldens tem como principal foco a dedicação em criar esses cães com todo respeito e amor.

“Acreditamos na interação “Homem x Cão”, pois não se justifica ter um cão, se ele não vai participar da vida das pessoas da casa! O Golden não é um cão para ficar isolado no quintal, ele precisa do convívio com os donos, ele adora isso!” conta, o fundador do canil.

Além de ser amoroso e gentil com todos, os Retrievers são conhecidos por serem alegres e cheios de energia, demonstrando facilidade de aprendizado em treinamentos. Por serem cães de trabalho desde sua origem, é importante estimulá-los física e mentalmente para evitar comportamentos destrutivos.

Em resumo, o Golden Retriever é a raça perfeita para quem busca mais felicidade em casa. O Canil Vougans Goldens é o lugar ideal para encontrar o seu novo melhor amigo.

