A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do Brasil, e a Smiles, programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagem, realizam chamada pública para startups inovadoras voltadas ao setor de turismo. Em parceria com a ACE Cortex, consultoria de inovação, o programa tem como objetivo promover parcerias, gerar oportunidade de negócio e realizar projetos-piloto para futuras contratações, apreciando teses voltadas para o setor de viagens como um todo (travel techs) mas, também, abordando mobilidade, fintechs, loyal techs e turismo.

O foco do projeto é impactar de maneira positiva os Clientes GOL e Smiles em toda a sua jornada com desafios em todas as áreas, como por exemplo, no âmbito da mobilidade, criar soluções para auxiliar os pontos de descolamento, desde o desempenho de veículos até sistemas de personalização, em prol da redução do tempo de percurso; na esfera das fintechs, o objetivo é trazer inovações de meios e formas de pagamento para os clientes, com tecnologias emergentes e, no ecossistema de turismo, com travel techs e loyal techs, a ideia é fomentar soluções diretas e indiretas para melhorar a experiência do usuário e trazer recursos complementares para a jornada dos amantes de viagem, como plataformas de gestão e recursos tecnológicos para otimizar os sistemas de qualidade.

Antes de lançar o projeto, os times de GOL e Smiles passaram por um treinamento específico da liderança de inovação aberta, o que possibilitou a seleção das teses bem definidas que vão guiar as nomeações das startups parceiras. O processo também contribui para cultivar a cultura de inovação na Companhia, trazendo resultados positivos para o negócio.

“A inovação aberta é um processo essencial para nós, pois permite acelerar as nossas entregas de maneira disruptiva e menos centralizada. Estamos em busca de startups que possam contribuir para o nosso setor e, sobretudo, para a experiência dos nossos Clientes – seja no deslocamento, na jornada de consumo e até mesmo em serviços financeiros”, diz Luiz Borrego, CIO da GOL.

Inovação no DNA

Com mais de 20 anos de atuação, GOL e Smiles possuem a inovação no seu DNA. Iniciativa pioneira entre empresas aéreas, a GOL lançou a GOLLABS em 2018, com intuito de ser um laboratório de inovação focado em experimentação e aprendizado, visando acelerar ideias inovadoras de forma a ampliar as oportunidades e criar valor para o negócio. Ao fim de 2021 também foi lançado o Smiles LABS, ampliando a estrutura. Além disso, foi realizado, também no ano passado, um hackathon, com fomento de maratonas de ideias para integrar o processo de transformação digital da Companhia.

Smiles é a mais completa plataforma de viagens do Brasil, reunindo uma gama diversificada de produtos e serviços, desde passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros, passeios turísticos até créditos para abastecimento de combustível, além de um amplo e-commerce com milhares de produtos dos principais varejistas do país. Como programa de fidelidade da companhia aérea GOL, possui mais de 25 anos de história e cerca de 18 milhões de membros, atuando também na Argentina. A companhia tem como propósito promover a evolução humana através da viagem, sendo a porta de entrada para sonhos e projetos inspiradores dos viajantes, acompanhando os clientes no dia a dia e em viagens, a partir de dicas, roteiros, experiências, conteúdo e muitas ofertas — que vão além do acúmulo de milhas e resgate de voos e produtos. Smiles possui uma rede extensa de parceiros de viagem e também com os principais bancos do país. Em 2020, seu cartão de crédito passou a se chamar GOL Smiles disponibilizando muitos benefícios para o cliente, entre eles, um dos melhores multiplicadores do mercado, oferecendo até 4 milhas resgatáveis por dólar gasto. Além disso, a empresa se notabiliza por dar acesso a uma das maiores malhas aéreas do país. São 60 companhias parceiras que juntas voam para mais de 1.600 destinos ao redor do mundo. Reconhecida pelo seu pioneirismo e inovação em serviços, a companhia tem o maior prazo de validade de milhas do mercado, que varia de 3 a 20 anos, e oferece serviços e produtos que proporcionam a melhor e mais completa experiência. Em 2021, foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest que anualmente seleciona os melhores profissionais e empresas do mercado digital. Viver o mundo começa aqui. Mais informações, acesse: www.smiles.com.br