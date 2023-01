GOL volta a conectar Presidente Prudente a Congonhas SP dia 1o

Presidente Prudente (PPB), uma das mais expressivas cidades

da região oeste do estado de São Paulo, volta a ter voos sem escalas para o aeroporto central da capital paulista, Congonhas (CGH), a partir de 1º de fevereiro, com a GOL Linhas Aéreas. Desde setembro de 2020, as operações da Companhia acontecem em Prudente com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos (GRU), e serão descontinuadas no início do próximo mês.

Para os Clientes de PP e região, o retorno dos voos para Congonhas representa um diferencial importante àqueles que precisam se deslocar para as principais áreas da capital paulista, sejam elas de negócios, compras, culturais ou ligadas à gastronomia, dada a localização privilegiada do aeroporto.

No que se refere às conexões ágeis para diferentes regiões do País, a GOL disponibiliza no aeroporto central de São Paulo (Congonhas) diversos destinos a escolher, como Porto Alegre (POA), Curitiba (CWB), Belo Horizonte/Confins (CNF), Brasília (BSB), Rio de Janeiro/Santos Dumont (SDU) e Salvador (SSA).

No período entre 1º de fevereiro e 25 de março de 2023, os voos de Presidente Prudente para Congonhas serão diários, nos dois sentidos. A saída de São Paulo acontece às 11h, e o pouso em PP, às 12h15. Já os Clientes oriundos do interior paulista decolam às 14h55 e aterrissam em Congonhas às 16h05. As operações serão realizadas com a moderna aeronave Boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros.

A partir de 26 de março de 2023, as operações da GOL passarão a ter 6 frequências de ida e volta por semana, de domingo a sexta. Em Congonhas, a partida será às 12h25, e a chegada em Presidente Prudente, às 13h40. O retorno para a capital paulista está marcado para às 14h25, com pouso às 15h35.

“Presidente Prudente com voos diretos para Congonhas é uma conquista para a cidade e toda a região. O horário de chegada e saída dos voos na faixa da tarde facilita o deslocamento, no mesmo dia, para os Clientes que usam o aeroporto de Presidente Prudente e se destinam a outras cidades do interior paulista, ao norte do Paraná e ainda ao sudeste do Mato Grosso do Sul por via terrestre”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Os bilhetes entre PPB e Congonhas (CGH) podem ser adquiridos no site e no aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

LEIA TAMBÉM: Férias escolares e a atenção dos pais para estímulos aos filhos

Confira, abaixo, as frequências e horários dos voos:

A GOL LINHAS AÉREAS A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 21 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A Companhia mantém alianças estratégicas com American Airlines e Air France/KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de Ser a Primeira para Todos, a GOL tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. É a primeira empresa aérea da América Latina a oferecer aos seus Clientes a possibilidade de compensação voluntária da emissão de carbono de seus voos, entre outras iniciativas de ESG. A GOL prioriza a comodidade e o bem-estar, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; o melhor programa de fidelidade do mercado – SMILES, recentemente incorporada à GOL – e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações, como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. No segmento de transporte e logística de cargas, a GOLLOG possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do País e exterior. Internamente, a GOL tem uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da Companhia. Atualmente, a frota da GOL consiste em 145 aeronaves Boeing 737.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento