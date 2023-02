GMs vão atrás de vereadores por periculosidade

GMs atrás de adicional de periculosidade

O vereador Eliel Miranda (PSD) intermediou, nesta quarta-feira (8), uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro (MDB), e um grupo de guardas municipais (GMs) de Santa Bárbara d’Oeste. Esses profissionais pedem apoio ao Legislativo para conseguirem, junto à Prefeitura, reajuste no adicional de periculosidade da categoria, que hoje é estipulado em 30% do salário-base. Esse benefício salarial é concedido a trabalhadores que exercem uma atividade perigosa e está embasado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Em novembro do ano passado, os guardas municipais GMs estiveram reunidos com o então presidente do Legislativo, Joel do Gás (PV), que neste ano assumiu a Secretaria Municipal de Governo. Na ocasião, ele teria se comprometido a articular esse reajuste. A reunião desta tarde foi promovida com o intuito de reforçar essa reivindicação e, por intermédio da Câmara, solicitar um encontro com o secretário de Governo. Também ficou definido que um guarda civil fará uso da Tribuna Livre em dia de sessão ordinária para falar sobre a necessidade de revisão do adicional de periculosidade, tendo em vista o aumento dos riscos na função dos guardas e o fato desse adicional ser um dos menores da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Projeto corrige normas de zoneamento, uso e ocupação do solo

O prefeito Rafael Piovezan assina o Projeto de Lei Complementar nº 02/2023, que altera o §2º do artigo 42 e o Anexo III, incluindo classificação de conformidade na Tabela de Zoneamento: Conformidade Urbanística do mesmo, da Lei Complementar Municipal nº 328/2022, acerca das normas de zoneamento, uso e ocupação do solo no Município.

Na Exposição de Motivos da propositura, o chefe do Executivo explica que o presente projeto visa a “corrigir erro formal contido no artigo 42 da Lei Complementar Municipal nº 328/2022, bem como pretende o preenchimento de lacunas nas tabelas indicadas que tratam da conformidade de uso”.

O artigo 42 da referida lei trata da permissão de ocupação de recuos nas construções da Zona Central Expandida (ZCE).

Câmara recebe padre Paulo Roberto, da Paróquia Santa Bárbara

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, hoje (8), em seu gabinete, a visita do padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, da Paróquia Santa Bárbara. Durante o encontro, o parlamentar convidou o líder religioso a usar a Tribuna Livre da Câmara para falar sobre a Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema central “Fraternidade e Fome”, e lema, “Dai-lhes vós mesmos de comer!”.

Conforme sugerido pelo presidente da Mesa Diretora, o padre fará uso da Tribuna na primeira sessão depois do Carnaval, prevista para a Quarta-Feira de Cinzas, dia 22, data que marca o início da Quaresma, período penitencial para os cristãos e que corresponde à preparação para a Páscoa. O lema escolhido pela Igreja Católica para essa Campanha da Fraternidade vem do evangelho, de São Mateus (13:14), em que Jesus ensina que os famintos não precisam ir embora, “dai-lhes vós mesmo de comer”.

“A Igreja sempre nos traz uma reflexão sobre a importância da solidariedade e neste ano não é diferente. Individualmente, não conseguiremos sanar a fome no Brasil, mas temos condições de ajudar um irmão que bate a nossa porta”, afirmou Paulo Monaro, ressaltando também a importância de ações concretas por parte do Poder Público.

Padre Paulo

Natural de Rio Claro, padre Paulo assumiu a Paróquia Santa Bárbara em fevereiro do ano passado. Antes de vir para Santa Bárbara d’Oeste, foi pároco da Paróquia Imaculada Conceição, na Vila Rezende, em Piracicaba, onde tomou posse em 14 de fevereiro de 2015 e permaneceu até o mesmo mês de 2022. Desde janeiro deste ano atua como diretor espiritual do Seminário Filosófico “São João XXIII” e do Seminário Teológico “São José”.

