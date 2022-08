Na tarde do último domingo (31/07), a GM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa promoveu uma grande ação de patrulhamento ostensivo preventivo nas imediações do Parque Linear situado entre o Jardim São Manoel e o bairro 23 de Maio, assim como o patrulhamento a pé no interior da praça. O intuito foi o de promover a “prevenção a todo tipo de ilícito, fiscalização de Trânsito e fiscalização de uso de linha cortante (cerol)”, conforme Lei Municipal nº 3.025/2016.

Segundo o comando da corporação municipal, apenas nesta ação, foram averiguadas 28 pessoas e recolhidas “linhas chilenas” (um tipo de cerol industrial ainda mais perigoso), que colocavam em risco a integridade física dos usuários da praça. Também foi averiguado e orientado um comércio (bar) nas proximidades do Parque Linear, que estava com som alto.

Também foram autuados 10 veículos, sendo sete deles pelo artigo 228 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), ou seja, pelo uso abusivo de equipamento de som no veículo, causando perturbação do sossego público.

A ação teve boa aceitação nas redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa, por desmotivar situações abusivas e diminuir riscos aos motoristas e transeuntes, ao mesmo tempo em que oferece segurança e conforto para as famílias e jovens que usam a praça pública para seu lazer aos finais de semana.

“Ótimo trabalho, tem que acabar com essa bagunça, falta de respeito com as pessoas, sem falar da linha com cerol, pois semana passada quase que meu pai teve o pescoço cortado com essa porcaria de linha com cerol no quintal da minha casa. É um absurdo estarmos correndo risco”, comentou Vera Frizoni no Facebook da Prefeitura (www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa).

“Meus parabéns aos GCMs envolvidos neste trabalho. Já passou da hora de o povo parar de dar trabalho com cerol, viu. Cadê os pais ou responsáveis por essas crianças e jovens? Bora lá pais e responsáveis ter mais atitude, pois é muito sério e perigoso o uso de cerol”, acrescentou Sidnei Simões.

Ação semelhante havia sido realizada na noite do último dia 27 de julho, na praça pública entre os Jardins dos Lagos 1 e 2. Novas operações preventivas como estas podem ser deflagradas a qualquer momento neste e em outros pontos de aglomeração e lazer da cidade, inclusive durante a semana. Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.

BICICLETA RECUPERADA

Na sexta-feira (29/07), a GCM, com apoio de uma equipe do Setor de Trânsito da Prefeitura, efetuou um flagrante de furto de uma bicicleta. Segundo a corporação municipal, uma equipe recebeu a informação de um furto de bicicleta ocorrido em frente à agência da Caixa na Rua 1º de Janeiro, no Centro.

De posse das informações e características da bicicleta, a equipe iniciou patrulhamento, sendo possível localizar a autora do furto, N.P.E.S., de 27 anos, e o proprietário da bicicleta, próximo ao Jardim São Jorge. “A vítima, a autora e a rés furtiva (a bike) foram apresentados no Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão da criminosa, arbitrando fiança, a qual não foi paga, permanecendo assim a autora à disposição da Justiça”, conclui o registro interno da GCM.