JADE PICON FORA DA TV GLOBO APÓS ‘TRAVESSIA’?

O posicionamento de Gloria acontece dias depois de circular na mídia rumores a respeito da permanência de Jade na TV Globo. No último final de semana, o colunista André Romano, do Observatório da TV, divulgou que a emissora não vai renovar o contrato com a ex-“BBB” após “Travessia”. O folhetim tem fim previsto para maio e o vínculo da influenciadora com a casa termina no segundo semestre.

Após a repercussão da notícia, Jade não se mostrou abalada e publicou um vídeo lendo e bebendo água de coco, enquanto se bronzeava. A tranquilidade da artista levou os fãs à loucura. “Povo falando que ela tá desempregada… A deusa tá curtindo seus milhões, deitada numa vibe positiva”, brincou uma internauta.