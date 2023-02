A jornalista Glória Maria morreu essa madrugada no Rio de Janeiro após longa batalha contra câncer no cérebro.

O jornalismo e a TV brasileira perderam uma grande e das maiores referências. Glória Maria foi pioneira no jornalismo e entrou na nossa casa contando histórias de todo o mundo de um jeito muito especial. Notícia triste nesse dia de hoje.

Glória Maria foi a primeira repórter negra da TV, foi também a primeira repórter negra a entrar ao vivo em cores na TV.

O presidente Lula da Silva (PT) lamentou nas redes sociais a morte de Glória Maria.

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras.

A Ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, também se manifestou logo após a morte da jornalista. Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência.

TANCREDO E A TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Durante a celebração da missa na qual Tancredo Neves passou mal, ocorreu um apagão e segundo vários presentes, ouviu-se um tiro (um tiro na escuridão… o cara atirava muito bem hein!!!…ou foi a queima roupa???), este tiro teria acertado Tancredo. O presidente já teria chegado morto ao hospital e toda a farsa envolvendo, inclusive a referida foto, foi montada.

A repórter da TV Globo, Glória Maria, presente na ocasião, teria visto tudo, por isso fora censurada. A Globo ficou alguns dias fora do ar, logo Glória fora transferida para Marrocos, como correspondente internacional e anos depois voltaria com status elevado à Globo.

VIDA E CARNAVAL

Graduada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), na década de 1960 foi princesa do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Segundo Bira Presidente, ela conseguiu seu primeiro emprego quando foi, junto com o bloco, apresentar-se no programa do Chacrinha, na TV Globo. Após o apresentação, conseguiu um estágio na emissora, já que tinha concluído o curso superior. “O Chacrinha pedia sempre para eu levar a rainha e a princesa do bloco ao programa. Lá, a Glória comentou que precisava fazer um estágio, e ele gostou dela”, recorda Bira.

Foi efetivada no departamento de jornalismo nos anos de 1970, e sua primeira reportagem para a Rede Globo foi sobre a queda do Elevado Paulo de Frontin, em 20 de novembro de 1971. Não demorou muito para tornar-se âncora da emissora, apresentando vários programas jornalísticos como RJTV, Jornal Hoje, e Fantástico, que apresentou de 1998 a 2007, quando pediu uma licença de dois anos.

Tornou-se conhecida pelas reportagens especiais e viagens que fez a lugares exóticos, como o deserto do Saara e a Palestina, dentre outras. Glória cobriu também a Guerra das Malvinas, em 1982.

Em janeiro de 2010, reuniu-se com os diretores de jornalismo da Globo, sendo então decidido que ela seria repórter especial do programa Globo Repórter, do qual participou por vários anos, algumas vezes como coapresentadora, ao lado de Sérgio Chapelin, e posteriormente, Sandra Annenberg.

A jornalista veio a falecer no dia 2 de Fevereiro de 2023 de câncer após ficar afastada por mais de três meses do Globo Repórter. Sua última apresentação foi a edição de 5 de Agosto de 2020.

Doença e Morte

Em dezembro de 2022, Glória Maria foi internada no Hospital Copa Star para tratar um câncer de pulmão. O tumor teve metástase no cérebro e Glória não resistiu, vindo a falecer em 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos.

