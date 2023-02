Globeleza 23 e a polêmica sobre obesidade

A nova globeleza Thaís Carla levantou

o debate em torno da obesidade e da gordofobia. De um lado, a defesa dos direitos de pessoas gordas se aceitarem. Do outro

Odeio gente burra e que destila gordofobia assim. Fala que a Thais Carla “romantiza” obesidade apenas por ela querer ser tratada como humana enquanto o mundo desumaniza ela. A moça só pede por direitos para que pessoas obesas possam existir e ter dignidade e uns fdp fala isso.

Nikolas Ferreira posta texto preconceituoso, zombando de Thais Carla, eleita a Globeleza 2023. Em seu twitter, o deputado escreveu: ” Tiraram a beleza e ficou só o Globo.”

Quando as pessoas incentivam as outras a ser obesas é genocídio! Obesidade é uma doença grave, que mata! Não tem nada com preconceito, não tem nada com pré conceito estético é saúde!

ERIKA MOURA DEIXA GLOBELEZA, SE FORMA EM ED. FÍSICA

O fim de uma era. A atual vinheta de carnaval da Globo na voz da Teresa Cristina chama atenção para a falta da tradicional Globeleza, que desde 1990 brilhava (“na tela da TV e no meio desse povo…”) com o corpo todo pintado. A última a ocupar o posto foi Erika Moura, que, segundo o EXTRA apurou, encerrou seu contrato com a emissora no ano passado, após seis anos na função.

Mesmo fora da vinheta desse ano, Erika ainda não fala em despedida, mas confirma que seu contrato chegou ao fim no ano passado. “Até então, me mantenho no posto, pois não tem outra figura Globeleza”, diz ela, atualmente com 29 anos.

Sem vinheta, mas não longe do carnaval. Erika se prepara para brilhar esse ano como destaque de chão da Mocidade Alegre, escola de São Paulo que lhe abre os braços desde 2009.

Aos 45, namorada do pai de Neymar posa para ensaio

Namorada do pai de Neymar, Mariane Bernardi compartilhou com seus seguidores alguns registros de um ensaio que fez. Ela postou algumas imagens do making of, revelando sua beleza aos 45 anos. Foram muitos comentários elogiosos, mas um especial chama atenção. “Linda”, comentou a influenciadora Bruna Biancardi, que acaba de retomar o namoro com Neymar.

Mariane Bernardi, que é de Santa Catarina, e Neymar pai estiveram juntos na Copa do Catar, onde surgiram lado a lado em passeios com amigos por lá. O relacionamento segue discreto como tem sido desde o início.

O EXTRA noticiou o romance cem novembro de 2021. Um mês depois, eles apareceram juntos, no réveillon na casa de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

Mariane, 12 anos mais jovem que o pai de Neymar, de 57, é mãe do jogador de futebol Andrei, de 22, que, por sua vez, é amigo do craque do PSG.

