A global Fernanda Souza não está mais solteira. A atriz assumiu o relacionamento com Eduarda Porto e publicou uma declaração em seu perfil no instagram com uma foto das duas.

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos

nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… AMOR É AMOR”, escreveu a atriz.

Thiaguinho, ex da atriz, escreveu em apoio: “E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito… Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… Porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!”.

Amigos da atriz e também de Eduarda parabenizaram o novo casal. “Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando! Zerei a vida”, escreveu Bruno de Lucca. Ludmila Dayer, uma das meçlhores amigas de Fernanda Souza também se manifestou. “Que alegria ver e acompanhar minhas melhores amigas nessa jornada de amor e crescimento, De cumplicidade e entrega. De respeito e cuidado. Eu tenho muito orgulho de vcs, de suas escolhas e trajetórias.

Amo vcs minhas irmãs”.

Há cerca de dois meses, Thiaguinho, ex de Fernanda, assumiu o namoro com Carol Peixinho e teve o apoio da atriz, que até combinou um churrasco com os dois. Este é a primeira relação de Fernanda Souza assumida publicamnente após sua separação do cantor.

Eduarda Porto, ou Duda entre os amigos, foi casada com o diretor de cinema Rapha Vieira, filho da atriz Maria Zilda e do diretor, já falecido, Roberto Talma. Ela também é uma das grabndes amigas de Sandy e Lucas Lima.