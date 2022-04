A pré-candidata a deputada federal do PDT em Americana Giovana Fortunato foi até Mogi Mirim acompanhar o jogo treino que o time fez contra o Mogi Mirim fora de casa. Interagindo com amigos de MM, Giovana ficou no alambrado e viu o Tigre ser derrotado por 1 a o. Ela foi toda casual e com uma camisa do time.

FUTEBOL E POLÍTICA- O Rio Branco já foi presidido pelo atual prefeito Chico Sardelli e teve como ‘cartola’ importante o pai do ex-prefeito Diego De Nadai Oswaldo. Giovana sempre demonstrou carinho pelo alvinegro e parece que este ano vai acompanhar o time, que estreia no próximo dia 24 pela Série B (sub23) do campeonato paulista.