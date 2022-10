Candidata mais votada de Americana nas eleições do último domingo, Giovana Fortunato (PDT) fez uma avaliação positiva do resultado das urnas. Sem ter um candidato forte na corrida presidencial ou estadual, ela também foi a mais votada da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Abaixo os destaques que ela fez a pedido do NM.

Resultado bom. Saímos como a deputada federal mais votada de Americana, a mulher mais votada do PDT no estado de São Paulo, a mulher mais votada da região de Campinas para o cargo que concorremos. Uma missão importante dessa eleição era consolidar o grupo político regional do PDT que são lideranças que devem disputar eleições municipais. Tivemos 3 destaques importantes: Douglas ex prefeito de Itatiba, Nayla vereadora de Vinhedo, Dr. Adolfo uma nova liderança política em SBO.