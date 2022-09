A sanitarista e candidata a deputada federal, Maria Giovana (PDT), se reuniu na última segunda-feira (05/09) com o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), cuja pauta foi as filas para cirurgias e consultas com especialistas no município.

Giovana se comprometeu, caso seja eleita, a se empenhar tanto politicamente quanto com emendas parlamentares para a realização de mutirões em Santa Bárbara. “Conversamos principalmente sobre as filas para cirurgia e consultas, que também é uma preocupação do prefeito, e reafirmei meu compromisso com Santa Bárbara, caso seja eleita. Vamos trabalhar em conjunto”, disse Maria Giovana.

LAI

Na semana passada, a Prefeitura de Santa Bárbara disponibilizou em seu site a fila de pacientes que esperam por cirurgias e consultas no município após pedido de Maria Giovana por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação).

Agora, os pacientes barbarenses que aguardam por uma consulta ou cirurgia podem acessar o portal da prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br), clicar na aba “Lista de Espera de Pacientes” (última aba a direita no portal), digitar seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou o número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) para saber em qual posição está na fila.