Pré candidata a deputada federal, a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato (PDT) usou as redes sociais para prometer uma ‘novidade’ para o começo da noite desta terça-feira.

VÍDEO ONLINE- Ela postou que esta ‘terça-feira, teremos novidades aqui nas redes! Ativem as notificações porque às 18h vamos lançar o vídeo de apresentação da minha pré-candidatura a deputada federal.’

BASE LOCAL- Giovana precisa recuperar ou ampliar sua base política local em Americana. Ainda esta semana, a vereadora de seu partido Leonora do Postinho deve lançar pré-candidatura com apoio de outros nomes do PDT.