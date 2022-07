Sanitarista e pré-candidata a deputada federal pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista), Maria Giovana Fortunato realizará uma mega fiscalização da saúde na RMC (Região Metropolitana de Campinas) e em outras regiões 019 nas próximas semanas. A intensão é traçar um raio-x da situação das unidades de saúde da região, além de um levantamento completo sobre a fila de especialidades e de cirurgias na RMC.

Já estão previstas, segundo a pré-candidata, ações nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Atibaia e Leme. Hoje, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, são 540 mil pacientes que aguardam cirurgias no Estado e 71,4 mil na Diretoria Regional de Saúde de Campinas, a qual abrange 42 municípios. “Vamos percorrer unidades de saúde, ouvir pacientes que estão na fila e tentar levantar dados junto às prefeituras e o governo do estado. Nossa intenção é orientar, traçar um raio-x e buscar soluções”, afirma Maria Giovana.

EXPOENTE FEMININO

Maior expoente feminino na política em toda região de Campinas (obteve 30 mil para prefeita de Americana), aos 30 anos, a jovem é vice-presidente estadual do PDT e é a aposta da sigla para às eleições deste ano ao Congresso Nacional. Sanitarista e formada em saúde coletiva, Maria Giovana tem sua trajetória política destacada em defesa da saúde pública.

Como pré-candidata a deputada federal, Maria Giovana tem como principal bandeira a defesa do SUS (Sistema Único de Saúde), bandeira pela qual luta desde os tempos de faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.