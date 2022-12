Parceiro e padrinho da segunda colocada das eleições para prefeita de Americana em 2020 Giovana Fortunato, o presidente nacional do PDT Carlos Lupi vai ser ministro do novo governo Lula da Silva, que começa na virada do ano. Apesar da ‘moral’ com o novo ministro, Giovana adiantou ao NM que não deve acompanhá-lo em Brasília e deve seguir em 2023 fazendo política em Americana.

Lupi aceitou nesta quinta-feira 29 o convite para comandar o Ministério da Previdência apesar da resistência do partido em aceitar a pasta, considerada ‘de menor visibilidade’.

Nas redes, Lupi afirmou estar “muito honrado em poder ajudar na reconstrução do Brasil”. Ele é mais um ex-ministro dos mandatos anteriores de Lula a reassumir uma cadeira no novo governo petista. Em 2007 ele assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego e foi mantido na pasta pela sucessora Dilma Roussef.