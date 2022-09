A sanitarista e candidata a deputada federal, Maria Giovana (PDT) e sua dobrada o ex vereador Kim, reuniram 180 pessoas em seu escritório político na noite desta segunda-feira (05/09). A intenção, segundo Giovana, é alinhar os pontos principais da campanha com as lideranças que estarão nas ruas nestes pouco mais de 20 dias de campanha até o dia 2 de outubro.

“É um momento importante da corrida eleitoral e precisamos conversar frente a frente com nossos apoiadores de rua. Esse contato também é importante para traçarmos um planejamento e, ao mesmo tempo, estreitar laços com aqueles que nos representam nas ruas”, afirma Maria Giovana.

A reunião contou com a presença de lideranças de Americana, Santa Barbara e Nova Odessa.