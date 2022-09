A sanitarista Maria Giovana (PDT) é a única mulher da Região de Campinas com reais chances de ocupar uma cadeira no Congresso Nacional aponta estudo do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) divulgado nesta quarta-feira, dia 28/09.

Segundo o Diap, o estudo levou em consideração seis variáveis: pesquisas de intenções de votos; histórico eleitoral dos partidos e de seus candidatos; coligações majoritárias em cada Estado; projeções dos próprios partidos (lideranças e diretórios); estrutura da campanha dos candidatos, inclusive recursos financeiros e acesso ao horário eleitoral gratuito e estratégias partidárias.

“Estamos felizes com nossa candidatura. Sempre disse que temos reais chances de vitória e o estudo do Diap comprova o que estamos sentindo nas ruas e também nas redes sociais. Agora, nossa região tem uma mulher competitiva para uma vaga no Congresso”, afirma Maria Giovana.

MAIS VOTADA

Nas eleições de 2020, Maria Giovana foi a mulher mais votada da RMC, quando obteve 29.562 votos para a Prefeitura de Americana, cidade na qual tem residência eleitoral.

Em 2016, foi eleita vereadora em Americana logo em sua primeira tentativa. “Tivemos um mandato muito importante. Presidi uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) que culminou na condenação de médicos com supersalários no Hospital Municipal”, ressalta a candidata.