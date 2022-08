A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste agora disponibiliza – em seu portal – um link para que pacientes acessem as filas para cirurgias e consultas com especialistas. A medida foi informada após pedido da sanitarista e candidata a deputada federal, Maria Giovana (PDT), requisitar os dados por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação).

Agora, os pacientes barbarenses que aguardam por uma consulta ou cirurgia podem acessar o portal da prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br), clicar na aba “Lista de Espera de Pacientes” (última aba a direita no portal), digitar seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou o número do CNS (Cartão Nacional de Saúde) para saber em qual posição está na fila.

“Fico satisfeita em poder contribuir com os pacientes de Santa Bárbara que aguardam na fila de cirurgia ou consulta com especialista. Essa é uma luta que abraçamos por saber que muitos estão sofrendo. São seres humanos, não são apenas números”, ressalta Maria Giovana.

No início do mês, ela ingressou com os pedidos das filas do SUS (Sistema Único de Saúde) nas cidades de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas. Nas demais cidades, o pedido ainda está tramitando nas prefeituras.