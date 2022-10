O resultado que saiu das urnas no 1o turno deve indicar que os principais concorrentes à prefeitura em 2024 saíram das urnas do mesmo tamanho. Única candidata entre eles, Giovana Fortunato (PDT) foi a campeã de votos, mas não repetiu a exuberância da eleição de 2020 (obteve metade dos votos que a tornaram vice-campeã das urnas no pleito que deu a vitória a Chico Sardelli (PV).

Já Omar Najar (MDB) teria ligeira vantagem sobre os demais, uma vez que seu candidato- Denis Andia (MDB), o único de fora- ficou em segundo lugar ‘colado’ em Giovana. Omar tem o maior recall dos três e se saiu melhor na única pesquisa feita este ano.

Prefeito no posto, Sardelli ainda precisa achar o norte do seu governo e tratar de estancar as defecções que devem acontecer em favor de Omar- podendo ser muitas caso os político ‘farejem’ a possibilidade de vitória de Omar em 2024.

FORÇAS E FRAQUEZAS- A maior força de Giovana para 2024 seria o confronto no campo centro/direita e talvez até a ‘batalha dos filhos’ dos dois homens. Suas maiores fraquezas seriam a percepção de seu nome ligado à esquerda, a sequência de derrotas (3 seguidas) e a composição do time de vereadores.

Para Omar, as maiores forças são o recall, o tempo de mandato (seis anos), o descompromisso com a política e o rigor fiscal. Contra ele devem pesar as poucas obras, o time dividido com Chico e o apoio dado em 2020.

Já para o prefeito Chico, as forças são o mandato (máquina), algumas obras (o tempo dirá), o fazer política e as chapas de vereadores. O que pode dificultar são o ‘racha’ com Omar, a falta de conversa com a cidade, o ‘excesso de política’ (disputa por cargos) e (hoje) o partido ou coligação de partidos.