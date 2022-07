O vídeo da pré-candidatura da sanitarista e vice-presidente estadual do PDT (Partido Democrático Trabalhista), Maria Giovana Fortunato, ultrapassou 100 mil visualizações em apenas 15 dias. Ela é a mulher mais votada em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas) na última eleição, em 2020, quando obteve 30 mil votos para prefeita.

Maior expoente feminino na política em toda região de Campinas, aos 30 anos, a jovem é a aposta do PDT para às eleições deste ano ao Congresso Nacional. Sanitarista e formada em saúde coletiva, Maria Giovana tem sua trajetória política destacada em defesa da saúde pública.

O VÍDEO

No vídeo, com pouco mais de seis minutos, sua trajetória passa pela Câmara Municipal, quando foi vereadora de 2017 a 2020, e trata de suas principais lutas tanto no Legislativo quanto como dirigente partidária. A peça audiovisual foi lançada no dia 21 junho, às 18h, no canal da pré-candidata no Youtube e é veiculado também no Facebook, Instagram e Twitter, canais nos quais alcançou 103.735 visualizações em 15 dias.

“O vídeo resume bem o que é minha trajetória política até o momento e estamos muito felizes com o resultado. Agora é continuar trabalhando e aguardar a convenção do partido, em agosto”, diz Maria Giovana.

EM DEFESA DA SAÚDE

Como pré-candidata a deputada federal, Maria Giovana tem como principal bandeira a defesa do SUS (Sistema Único de Saúde), bandeira pela qual luta desde os tempos de faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

“A Maria Giovana é uma joia que encontramos aqui na Região Metropolitana de Campinas. É uma defensora das políticas de saúde pública e vai defender essa bandeira no Congresso Nacional”, afirma o presidenciável do PDT, Ciro Gomes.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Jb7T9dOCSyc