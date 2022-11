Em um mercado com milhares de marcas de Gin, do Brasil e do exterior, a conquista das medalhas pode ser considerada um feito e tanto. A façanha das marcas brasileiras recém-criadas foi no Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil – CVDB, o mais importante do país quando se trata de avaliação de bebidas adultas.

Entre os rótulos premiados, em comum o fato de todos eles serem marcas de bebidas terceirizadas por seus proprietários, que até então eram pessoas comuns que decidiram apostar no crescente mercado das bebidas destiladas.

O Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil é tradicional no Brasil e em 2022 chegou a sua 22ª edição. Este ano foram mais de 500 amostras inscritas entre vinhos e bebidas destiladas vindas de todas as partes do Brasil. Entre os jurados figuram personalidades importantes do mundo da bebida adulta, como Renato Frascino, Jairo Martins e Álvaro Cezar Galvão, todos conhecidos por importantes publicações feitas para o mercado de Vinhos e bebidas destiladas.

Os Gins premiados são marcas criadas em diversos pontos do Brasil. O destaque entre eles ficou para o The Ginque, um London Dry Gin que se notabiliza pela beleza da garrafa e pelos botânicos escolhidos em sua composição. A bebida faturou a grande medalha, ou a Gold Medal, que acontece quando todos os jurados conferem a nota máxima à bebida.

Na sequência, brilhou o Trevo Raro, também recém-criado por um grupo de empreendedoras de Brasília. A bebida ficou com a medalha de ouro. O Gin Go Bananas, marca criada pelo soteropolitano Carlos Negreiro repete o feito já realizado no Spirit Selection de Bruxelas, em 2021, quando também ficou com a medalha de prata, em uma disputa com bebidas vindas de mais de 160 países.

Outro Gin debutante brilhar no Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil foi o Degas Gin, marca criada por empreendedores do município de Sorocaba, no interior de São Paulo, no começo de 2021. O Concurso Brasileiro de Vinhos e Destilados foi a primeira experiência para os criadores da marca e já começam com medalha de prata.

SOBRE O CURSO LUCRANDO COM BEBIDAS

Todas as bebidas citadas foram marcas criadas à partir da terceirização, um modelo de negócio que está explodindo no Brasil, pegando carona no alto aquecimento do mercado mundial de bebidas destiladas.

O curso Lucrando com Bebidas é o único curso do Brasil a preparar um aluno para que ele tenha uma marca forte e lucrativa de Cachaça, Whisky, Gin, Vodca, Rum, bebida alcoólica mista, licor e até drink pronto para beber. O curso é totalmente online e desde sua criação, no início de 2020, quase 300 novos rótulos de bebidas destiladas foram lançados por alunos do curso. O Lucrando com Bebidas é totalmente focado em negócios e estratégia. O curso prepara qualquer pessoa para que ela tenha uma marca forte e lucrativa de bebida destilada, mesmo que ela não saiba absolutamente nada sobre este mercado.