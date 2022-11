Além de modalidades esportivas e eventos sociais, o Instituto Jr Dias busca ampliar parcerias para atender a população. Desta vez, a entidade inova e promove, em parceria com a PeopleRH, uma feira de emprego no Ginásio do Zanaga, no próximo sábado, 26, a partir das 08h30.

“Foi algo que sempre almejei com minha família, poder ofertar uma feira de emprego e oportunidades e, agora, isso é uma realidade. Espero que a população compareça, divulgue e que consiga alcançar a tão sonhada vaga de trabalho. A PeopleRH se mostrou comprometida com isso e dará todo o suporte necessário para quem comparecer no evento”, disse Juninho Dias, filho da presidente da entidade, Isabel Dias.

A Feira de Emprego acontece no Ginásio de Esportes Roberto Polati, localizado na Av. Afonso Arinos, no bairro Antônio Zanaga, a partir das 08h30 com encerramento às 14h.