O Instituto Jr Dias, entidade que atua em Americana há mais de 20 anos, oferecendo esporte e promovendo ações sociais para a população, anuncia a realização da sua primeira Feira de Conhecimentos. Um evento totalmente gratuito com o intuito de ofertar, além de oportunidades de emprego, oficinas de conhecimento, consultoria jurídica, saúde e esporte, em único lugar, de forma acessível e alinhada com os interesses da sociedade. A feira será realizada no Ginásio de Esportes Roberto Polati, na Av. Afonso Arinos, no bairro Antônio Zanaga, no próximo dia 26 de fevereiro. Na feira, empresas da região estarão presentes realizando cadastros, bem como oferecendo:

OFICINA DE EMPREGOS:

O evento contará com empresas de recrutamento e RH, Posto de Atendimento ao Trabalhador e oficina de currículos;

ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURO DESEMPREGO:

O Posto de Atendimento ao Trabalhador fará orientações sobre o assunto;

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE:

Serão montados stands voltados a realização de exames básicos e orientação;

STAND DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS:

Informação sobre aulas gratuitas destinadas à crianças, jovens, adultos e melhor idade;

ORIENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA:

Advogados e escritórios convidados poderão oferecer plantão de dúvidas jurídicas;

EMPREENDEDORISMO:

Stand do SEBRAE e informações sobre abertura de novas empresas, sistema de incentivo e vagas de ambulante e feirantes.